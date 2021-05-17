شكرا لقرائتكم خبر عن ١٤ مليون جنيه لرصف طرق داخلية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محسن مغربى مدير عام مديرية الطرق بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن اعتمادات مالية تقدر بحوالى 14 مليون جنيه، خصصت لأعمال رصف واستكمال اطوال 1500 متر على الطريق الدائرى لمدينة الخارجة مع مجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشاؤه شمال المدينة، وطريق يربط منطقة الناضورة بالمجمع المميكن باطوال 1700 متر.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير حديقة السلام بالخارجة وإقامة قاعة مناسبات وحمام سباحة واثنين ملعب خماسى بمعدات ومهندسى مديرية الطرق باعتمادات مالية تقدر بحوالي 9 ملايين و500 ألف جنيه.