شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 173302 طن من القمح حتى الآن في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أن كميات الأقماح التي تم توريدها للصوامع سواء داخل أو خارج المحافظة حتى الآن تقدر بحوالى 173302 طن.

وقال إن المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 254 ألف فدان، وتم الانتهاء من كافة أعمال الحصاد لهذه المساحة، مشيرا إلى أن الكمية الموردة بالصوامع داخل المحافظة وصلت حوالي 64222 طنا، وأن الكميات الموردة خارج المحافظة بلغت 109080 طنا، ليكون الإجمالى العام إجمالي المورد من المحافظة: 173302 طن.