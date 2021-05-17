شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال النظافه والرصف بمدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم وحملات للنظافة، وأعمال رصف الطرق، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، رفع كفاءة الانارة،تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

‏‎تابعت المهندسة عايدة ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق، البدء في نقل اعمده الكهرباء بطريق الصردي ابوخشبه، لتوسعة الطريق استعداداً للرصف بمعرفة الكهرباء بدسوق، بالاضافة لصيانة محول الانارة العامة بكوبري الصالحية وصيانة محول الإنارة العامة بشارع الإسكندراني.

‏‎وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وذلك من خلال أعمال النظافه ورفع القمامة والمخلفات ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، بحضور على عبدالجواد، نائب رئيس المدينة، ووائل عبدالرؤف، نائب رئيس المدينة، مشدداً برفع كفاءة أعمال النظافة اليومية والتواصل مع المواطنين ميدانياً، وأستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية بالمدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت وأستمرار تكثيف جهود النظافة والتجميل ضمن الأجراءات الوقائية الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على رفع كفاءة النظافه العامه بقريه ميت الديبة، ونقل كميات من مقلب القمامة بمدينة قلين بمعدات الوحده المحلية إضافة لأعمال الرصف.

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محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف

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