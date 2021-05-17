شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مسؤول الميزانية بمديرية أوقاف أسيوط عن العمل لحين انتهاء التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، قرار الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية رقم 8530 لسنة 2021م وطبقًا لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية بإيقاف بكري عيسى محمد علي، كاتب أول ومسؤول الميزانية بمديرية أوقاف أسيوط عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب لما نسب إليه من مخالفات .

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف أسيوط وما رفعه المهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بشأن إيقاف بكري عيسى محمد على، كاتب أول ومسؤول الميزانية بمديرية أوقاف أسيوط.