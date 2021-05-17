شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية يقود حملة نظافة بميدان المساجد والمرسي أبو العباس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، يرافقه المهندس محمد عبد اللطيف مدير عام شركة نهضة مصر للخدمات البيئية المنوط بها أعمال النظافة فرع الاسكندريه، اليوم الاثنين فريق التدخل السريع وذلك لرفع كفاءة الخدمات البيئية المقدمة لأهالي حي الجمرك وحي غرب.

وشملت الحملة المرور علي ميدان المساجد وأمام مسجد المرسى أبو العباس بحي الجمرك بالإضافة إلى المرور علي بعض شوارع منطقة القباري بدائرة حي غرب الإسكندرية، وقامت الشركة بالاستعانة بعدد من سيارات الكشف والتروسيكلات وتنك للغسيل و مكنسه، وعمال لرفع كفاءة منظومة النظافة بهذه الأماكن من كنس وغسيل ورفع للمخلفات الصلبة البلدية.

رافق فرقة التدخل أيضاً كل من، المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب ، وابرهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضارية و الخدمات المميزة بالشركة، والمهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي.

بدوره قال أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة، إن شركة نهضة مصر تسعي إلي رفع كفاءة الخدمة المقدمة لأهالي الإسكندرية من خلال تكثيف الأعمال وخصوصا بالمناطق الشعبية، مشيرا الى أن مجموعة التدخل السريع هي أحد أذرع الشركة المستجدة للعمل على الارتقاء بالمنظومة بكافة احياء الاسكندريه.

نائب محافظ الإسكندرية يقود فريق التدخل السريع لشركة النظافة لرفع الكفاءة بميدان المساجد و"المرسى ابو العباس" (صور)

نائب محافظ الإسكندرية يقود فريق التدخل السريع لشركة النظافة لرفع الكفاءة بميدان المساجد و"المرسى ابو العباس" (صور)

نائب محافظ الإسكندرية يقود فريق التدخل السريع لشركة النظافة لرفع الكفاءة بميدان المساجد و"المرسى ابو العباس" (صور)

نائب محافظ الإسكندرية يقود فريق التدخل السريع لشركة النظافة لرفع الكفاءة بميدان المساجد و"المرسى ابو العباس" (صور)

نائب محافظ الإسكندرية يقود فريق التدخل السريع لشركة النظافة لرفع الكفاءة بميدان المساجد و"المرسى ابو العباس" (صور)

نائب محافظ الإسكندرية يقود فريق التدخل السريع لشركة النظافة لرفع الكفاءة بميدان المساجد و"المرسى ابو العباس" (صور)

نائب محافظ الإسكندرية يقود فريق التدخل السريع لشركة النظافة لرفع الكفاءة بميدان المساجد و"المرسى ابو العباس" (صور)