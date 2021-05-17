شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 53محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 53 محضر متنوع، منها 27 محضر كمامة، 10 محاضر إشغال طريق، و14 محضر بيئة، و2 محضر نظافة، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، ،انه تم تطهير وتعقيم 20 مسجد، و7 مواقف سيارات وو42 شارع، و5 مراكز شباب، و8 مقار وحدات محليه قروية، و11 ماكينة صرف آلي بالقرى و26 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.