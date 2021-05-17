شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير المتابعة بتعليم الغربيه متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى إبراهيم شهاب، مدير إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، داخل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالغربية، في بيان اليوم على صفحتها الرسمية، حيث تاكدت إصابة المتوفى بفيروس مورونا عقب ظهور أعراض عليه من فترة وتم لإيداعه مستشفى عزل كفر الزيات.