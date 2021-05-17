شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسرب محدود للمياه بشوارع عزبة قمص بتزمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة لشكوى بعض المواطنين بعزب قمص التابعة لقرية تزمنت الشرقية من وجود تسرب لمياه بأحد شوارع العزبة ،حيث كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد باصطحاب المختصين لمعاينة المشكلة على الطبيعة وسرعة دراسة وتنفيذ الحلول الممكنة بأسرع ما يمكن

وخلال زيارة السكرتير العام المساعد يرافقه المختصون من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والري والوحدة المحلية، حيث تم أخذ عينه من المياه المتسربة لتحليلها عن طريق شركة المياه ،لتحديد مصدر التسريب المحدد لاتخاذ اللازم ،حيث أكد السكرتير المساعد على أنه لا يوجد أي ضرر على المنازل بالشارع، خاصة وأن التسريب محدود.

كما تم الدفع المعدات بالوحدة المحلية لكسح المياه المتسربة بالشارع ورفع وإزالة الآثار الناتجة عن التسريب وإعادة حركة سير المواطنين بالشارع لطبيعتها.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم، لمسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل المقايسات اللازمة لتنفيذ بيارة صرف صحى للقرية غير المخدومة بالصرف على أن يتم ذلك في أسرع وقت.