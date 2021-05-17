شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسيّر 12 رحلة لروسيا على متنها 1273 راكبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيّر مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين 12 رحلة دولية على مدار اليوم إلى روسيا الاتحادية تنقل على متنها 1273 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فإن مبنى الركاب رقم 2 قد غادر منه 6 رحلات إلى وجهات بروسيا وهى موسكو وروستوف أون دون كراسنويارسك نوفوسيبريك، فى حين أستقبل المطار عدد 6 رحلات قادمة من موسكو رحلتين وواحدة من كلا من وروستوف أون دون وقازان وأوفا.

وتتبع الرحلات عدد من الشركات المشغلة بينهم مصر للطيران و4 شركات روسية.

كانت الرحلات الجوية قد استأنفت بشكل منتظم بين سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، مؤخرا، بعدد رحلات أسبوعية بإحدى شركات خطوط الطيران الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وأشارت مصادر، إلى أنه منذ أواخر أبريل المنقضى ومطلع مايو الجارى، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة فى عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الروسية التى تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالى الشركات التى تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.