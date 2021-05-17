شكرا لقرائتكم خبر عن عميد العلوم السياسية بالقاهرة: نبحث التحول الكامل للدراسة أون لاين للفترة المتبقية من التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه سيبحث مع مجلس الكلية التحول بالكامل أون لاين لاستكمال الفصل الدراسى الثانى ، مؤكدا أن الكلية كان لديها تجربة خلال الفصل الدراسى السابق متميزة على منصة البلاك بورد التعليمية التابعة للجامعة.



وأضاف الدكتور محمود السعيد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لديهم الجاهزية الكاملة للتعامل مع المنصة وأصبح للطلاب حسابات على المنصة تمكنهم من الدخول والتفاعل مع المحاضرات.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية من فيروس كورونا فى ظل انتشار الفيروس بشكل كبير .

وتابع الدكتور محمود السعيد، أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بداية من التشديد على ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك التعقيم الدورى للقاعات وتخصيص عيادة طبية للطلاب ومنع التجمعات داخل الكلية عقب انتهاء المحاضرات الحضورية مباشرة.