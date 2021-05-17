بعثة منتخب الرماية تصل من ميلانو بعد مشاركتها فى كأس العالم

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، بعثة منتخب الرماية، قادمة من ميلانو، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم بإيطاليا، والذى حققت خلالها ميداليتين ذهبية وبرونزية، عن طريق الشقيقين عزمى وعبد العزيز محيلبة، وذلك فى منافسات الاسكيت.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن منتخب مصر للرماية وصل إلى القاهرة، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS792، القادمة من ميلانو، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، واستقبلهم فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف مدير العلاقات العامة بشركة الميناء الدكتور طارق إسماعيل، بالورود وتم التقاط صور تذكارية للبعثة داخل مبنى الركاب.

وسبق بعثة منتخب الرماية إلى القاهرة أمس الأحد، اللواء حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية قادما من إيطاليا، بعد أن حققت البعثة ميداليتين عن طريق عزمى محيلبة الذي فاز بالذهبية بينما حقق عبد العزيز محيلبة الميدالية البرونزية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالميداليات التى أحرزها لاعبى المنتخب الوطنى عزمى محيلبه وعبد العزيز محيلبه، مضيفاً ان المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعبين هو نتيجة لاجتهادهم وتوفير الاحتكاك اللازم لهم للنهوض بمستواهم.