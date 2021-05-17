شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه سيجرى إزالة كل العشوائيات فى محافظة القاهرة، وحاليا تجرى إزالة منطقة بطن البقرة ونقل الأهالى إلى مشروع الأسمرات، وبعد الانتهاء من تطوير منطقة بطن البقرة سننتقل إلى عزبة أبو قرن بمصر القديمة.

وأضاف صديق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية فى الحصاد الأخير للقضاء على المناطق غير الآمنة، وفى خلال شهرين سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، مبينا أن تكلفة القضاء على المناطق غير الآمنة 39 مليار جنيه، جرى إنفاق 32 مليارا منها حتى الآن، وحظيت محافظة القاهرة بمفردها بـ16 مليار جنيه.

وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن صندوق تطوير العشوائيات يعمل فى كثيرا من المشروعات على مستوى الجمهورية وفى كل المحافظات، كاشفا عن أن رئيس الوزراء سيجرى جولة غدا بمحافظة دمياط لتفقد عدد من مشروعات صندوق تطوير العشوائيات.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات فى محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالى المستحقين فى المشروعات السكنية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة أعمال تسكين أهالينا بالمناطق العشوائية التى يتم إزالتها، وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التى تم تنفيذها وتأثيثها، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالى إلى الوحدات السكنية التى يتم تأثيثها.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة عرضا حول تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، تناول فيه المشروعات التى تم تنفيذها، وتشمل: الأسمرات1 و2 و3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و2، وروضة السيدة 1 بإجمالى عدد وحدات سكنية 26449 وحدة، كما عرض المشروعات الجارى الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2021، وتشمل: أرض الخيالة، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم، بإجمالى 13912 وحدة سكنية، ثم عرض المحافظ المشروعات الجارى البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2021-2022، وتضم: روضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة، بإجمالى 7800 وحدة سكنية.