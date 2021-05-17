"مصرع طالب بكلية الشرطة والتحقيق في العثور على جثة شاب مصاب بالإيدز".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بالتفاصيل .. مصرع طالب بكلية الشرطة في حادث سيارة بطريق الرحاب

لقي طالب بكلية الشرطة مصرعه، في حادث أليم إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الرحاب.

الداخلية: إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى

قررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء للمركبات بكافة أنواعها.

النيابة تحقق في العثور على جثة شاب مصابًا بـ"الإيدز" في الشيخ زايد

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في العثور على جثة شابا داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد.

وزير العدل يترأس وفد مصر بلجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا

ترأس المستشار وزير العدل وفد مصر في الدورة رقم 30 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتم انعقادها حالياً بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور بعض وزراء العدل ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومنهم وزيرة العدل النمساوية، والإيطالية، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في قضية "أحداث أبوالنمرس"

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، المتهم أحمد عبدالله حامد، بالسجن المؤبد والزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات، على خلفية إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أبو النمرس".

كلب يهاجم طفلة ويفقدها الوعي ويسحلها في الشارع

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر كلب ضال يهجم بعنف على طفلة صغيرة أثناء لعبها أمام منزلها بمدينة المستقبل.

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة نشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.