النيابة تحيل عاطل للمحاكمة في اتهامه بسرقة الوحدات السكنية بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة الساحل، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، في اتهمه بسرقة وحدات سكنية بالساحل.

وأدلى عاطل متهم بسرقة شقة في الساحل، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، حيث قال إنه تخصص في سرقة الشقق المغلقة بعد مراقبتها أكثر من مرة، والتأكد من خلوها من سكانها، مضيفًا أنه نفذ 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وباع المسروقات لأحد التجار، وفي آخر واقعة سقط في قبضة الشرطة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عنصر إجرامي وراء سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية، بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الساحل، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية أثناء متابعة قوة للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث اشتبهت في شخص، وباستيقافه تبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية "له معلومات جنائية" وبحوزته (مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة "مجهولي المصدر").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولة نشاط فردي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء اثنين من المجني عليهما بعد التوصل لهويتهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأقرا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف منار أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات ثنائية وطيدة وتتمتعان بتاريخ عريق، فضلًا عن التعاون المثمر بين البلدين في مجالات النقل الجوي المختلفة، حيث إن مصر تعد من أهم الأسواق التجارية لدولة الإمارات.

وأكد وزير الطيران أن مصر والإمارات اتخذتا العديد من الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا، في جميع المطارات وعلى متن الطائرات للحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين، وتم التنسيق المشترك بين الجانبين لتنشيط الحركة الجوية بين الدولتَين الشقيقتَين بشكل آمن.

ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، بالوزيرَين المصريين معربًا عن حب الشعب الإماراتي لمصر وشعبها.​