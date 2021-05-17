بسبب خلافات سابقة.. التحقيق في اتهام شاب بقتل صهره في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم بقتل صهره بمنطقة المرج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من مستشفى المرج يفيد تلقيها جثة "عادل" 42 سنة، متأثرًا بإصابته بطعنه نافذة في القلب تسببت في وفاته، وذلك عقب وصوله المستشفى وحجزه في غرفة الرعاية المركزة.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه تشاجر مع صهره "شقيق زوجته" بسبب خلافات بينهما، واشتد الخلاف بينهما منذ أسبوع فقام المتهم بمحاولة التعدي عليه وأصابه بجروح سطحية، وأمس وأثناء عقد جلسة صلح بينهما نشب بينهما خلاف مرة أخرى استل على إثره المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة للمجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.