"صاحب الوجه البشوش".. حادث سير يبدد حلم طالب شرطة قبل تخرجه بشهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على مدار الفترة القليلة الماضية، شارك "فارس" زملاءه آخر الاستعدادات لحفل تخرجهم في كلية الشرطة. لم تخل أي جلسة جمعت صاحب الوجه البشوش برفقاء 4 سنوات إلا وتحدث كل منهم بما يدور في عقله لسيناريو ذاك اليوم المنتظر. لم يدرك رفقاء مصنع الأبطال أنهم بصدد توديع الراحل عن دفعة 2021.

مع غروب شمس يوم أمس الأحد، نشرت الدكتورة علياء الجميلي منشورا عبر حسابها الشخص بموقع "فيسبوك" جاء فيه "ابني الكبير ما بين أيادي ربنا، حادثة كبيرة بالعربية، ادعولوا والنبي في العناية المركزة".

حادث سير على طريق السويس - القاهرة الصحراوي نُقل على إثره الملازم فارس شراكي وزميله هشام مصطفى إلى المستشفى الجوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

لم تمر سوى ساعات حتى تلقت والدة الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة الخبر الصادم على لسان أحد الأطباء "البقاء لله". فارق نجل اللواء إسماعيل شراكي مدير قطاع شرطة الكهرباء بالقاهرة الحياة متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

دقائق معدودة كانت كفيلة بأن تتشح صفحات زملاء وأصدقاء "فارس" بالسواد. تسارع كل منهم لنشر صورة أو موقف جمعهما سويا وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.

في الوقت الذي سيطرت حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن على وفاته وذلك قبل شهرين من حفل التخرج.

وتداول زملاء المتوفى صورًا للسيارة التي كان يستقلها أثناء وقوع الحادث على جانبي الطريق. وتم تشييع الجثمان بمقابر العيسوي اليوم الاثنين.