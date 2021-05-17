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حجز 17 دعوى عن دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات لتقرير المفوضين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز 17 دعوى تطالب بالفصل في مدى دستورية الفقرة "ج" من المادة الأولى من قانون رقم 74 لسنة 2019، بشأن التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من النص على وضع حد أقصى للزيادة المقررة على المعاشات، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، مع التصريح بتقديم المذكرات بناء على طلب دفاع الهيئة القومية للتأمينات.

وقيدت الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا وتم إحالتها إلى هيئة المفوضين، حيث تم حجزها لكتابة تقرير المفوضين بالرأي القانوني فيها تمهيدًا لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الدستورية ذاتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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