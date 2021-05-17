بالتفاصيل .. مصرع طالب بكلية الشرطة في حادث سيارة بطريق الرحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي طالب بكلية الشرطة مصرعه، في حادث أليم إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الرحاب.

والطالب هو "فارس إسماعيل شراكي"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة.

البداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة أخطارًا يفيد وفاة فارس إسماعيل شراكي طالب بكلية الشرطة، بعد نقله إلى العناية المركزة بمستشفى خاصة.

فيما نقل طالب آخر بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة يدعى "هشام مصطفى سلامة"، إلى المستشفى الجوى التخصصي على إثر إصابته في حادث سيارة.

وكان "فارس" يستعد للاحتفال بتخرجه من كلية الشرطة بعد أشهر قليلة بعد 4 سنوات قضاها داخل كلية الشرطة المصرية.