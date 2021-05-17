​محافظة الجيزة: التصدي لرصد المخالفات بالمراكز والمدن وتكثيف جهود النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار أجهزتها بمختلف الأحياء والمراكز والمدن في تنفيذ مهامها اليومية من أعمال نظافة ومتابعة للشارع ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، أن أجهزة مركز ومدينة البدرشين تمكنت من رصد 3 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية بقرية ميت رهينة على مساحة 5 قراريط، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، بالإضافة إلى رفع 80 طن قمامة من مختلف القرى، بينما رصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة العياط حالة تعدٍ بالبناء على مساحة قيراط و6 أسهم بقرية باجة الشيح التابعة للوحدة المحلية بالقطوري.

ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر أعمال بناء مخالف على مساحة 100 م2 بقرية القطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومصادرة مواد ومعدات البناء، كما تم شن حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي والمحال بالإجراءات الاحترازية والتي أسفرت عن غلق مطعم ومحلين ومصادرة 35 حالة إشغال.

وفي حي الوراق، شنت أجهزة الحي عدة حملات شملت شوارع (كورنيش النيل - ترعة السواحل - جزيرة محمد - طناش)، وأسفرت عن تحرير 16 محضر إشغال وغلق وتشميع وعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 18 أرجيلة و40 مقعدا.

وفي حي شمال الجيزة، تم غلق وتشميع 4 مقاهي لتقديمها الأرجيلة ومصادرة 19 أرجيلة و10 نقاعد، بينما أسفرت عدد من الحملات لأجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بنطاق قرى (جزاية - الرهاوى - الجلاتمة) عن تحرير 12 محضر غلق وتشميع ومصادرة 21 مقعدا، ورفع 150 طن مخلفات بنطاق القرى، ورفع 430 طنًا بنطاق قرى وشوارع مركز ومدينة أوسيم.