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​عادل عبده: إيرادات الفنون الشعبية تجاوزت 150 ألف جنيه في العيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الفنان القدير عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إيرادات البيت خلال أيام العيد تجاوزت 150 ألف جنيه، وهو رقم كبير نظرًا لظروف التي تقلص عدد الحضور إلى 50% من عدد المقاعد.

وقال عبده: "قدمنا على مسرح البالون عرضين في اليوم، ماتينيه وسواريه، وهما عرض ألمظ وسي عبده، وعرض علي بابا والأربعين حرامي".

وأضاف عبده: "أما بالنسبة للسيرك القومي في العجوزة فقد قدمنا عرضين في اليوم أيضا، كما قدمنا عروضنا في سيرك مايو بعد فترة من التوقف".

وأكمل: "كما نقدم عرض تغريبة بنت الزناتي السابعة مساء علي قاعة صلاح جاهين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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