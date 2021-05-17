شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بملتقى ومعرض سوق السفر العربي «ATM2021» بدبي، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى يوم 19 مايو الجاري، حضوريا وليس افتراضيا لأول مرة لمعرض متخصص في مجال السفر منذ جائحة كورونا بحضور 1300 عارض يمثلون 62 دولة حول العالم تحت شعار «بزوغ فجر جديد لمستقبل السياحة والسفر».

وخلال مشاركته فاعليات افتتاح المعرض صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران «تأتي مشاركة الشركة الوطنية في هذا الحدث الذي يأتي في ظروف استثنائية تزامنا مع جائحة كورونا في إطار سعيها لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي اضافة لدورها الريادي ومكانتها في صناعة النقل الجوي التي تحظي بها بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتا إلى أن المعرض يعتبر واحدًا من أهم الفعاليات السياحية والسفر عالميا بالنسبة لحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط مؤكدا على التزام مصرللطيران بتوفير رحلة سفر آمنة لعملائها من خلال الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأشار سيادته أن عدد رحلات مصرللطيران بين القاهرة ومدن الامارات ( دبي، أبوظبي، الشارقة ) وصل أكثر من ٤٢ رحلة أسبوعيا ورحلة بين اسكندرية ودبي بأحدث طائراتها مما يعكس حجم تدفق الحركة بين البلدين .

واضاف أبوالعينين «شاركت مصر للطيران ممثلة في القطاع التجاري وقطاع الكرنك للسياحة بشركة الخطوط الجوية ضمن الشركات المتواجدة في الجناح المصري المقام بالمعرض بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والذي كان محل إقبال اهتمام العديد من زائري المعرض، حيث تضمن عرض ثري لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل قطاعاتها المختلفة والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات لدعم سبل التعاون مع عدد من الجهات وللمحافظة على حجم أعمال المقصد السياحي المصري.

شارك من مصر للطيران وائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري ويوسف جاد، رئيس قطاع الكرنك للسياحة بالتعاون بالتنسيق مع عمرو عباس، مدير إقليم مصرللطيران بالإمارات العربية المتحدة.