شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علامات و شروط لا غنى عنها لو عاوز تشتري بطيخة حمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد البطيخ من الفاكهة الصيفية المفضلة لدى الكثير، ويعتبر من الفاكهة الأمثل للراغبين في إنقاص الوزن، حيث يتكون من 92% ماء، 6% سكر، كما أنه حل سريع لبعض مشاكل الهضم.

ولكن كيف تختار بطيخة وتضمن أن تكون حمراء؟

قدم موقع «هيلثي فوود» إشارات تساعد في اختيار البطيخ، كما أضاف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين في فيديو خاص لـ «المصر ياليوم» بعض الشروط ومنها:

1- أن تكون البطيخة ذات لون أخضر داكن ويفضل أن تكون لامعة.

2- يجب أن لا يقل وزن البطيخة عن 5 كيلو.

3- أن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة.

4- أن لا يوجد في البطيخة أي نتوءات أو شروخ.

5- أن يتناسب حجم البطيخة مع وزنها.

6- يجب أن تعرف أن تخزين البطيخ ومدى تعرضه للشمس يؤثر في مذاقه.

7- لا مانع من شراء البطيخة ذات البقعة الصفراء الداكنة.

8- إذا كان هناك ثمرتان من البطيخ بنفس الحجم فالأثقل هي الأفضل.

9- عند الطرق على البطيخة تكون ذات الصوت «العميق» أو المكتوم أفضل من التي تعطي صوتا رنانا.