شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل في مستشفي العريش متأثرا بإصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي رجل في مستشفى العريش العام، اليوم ، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 166 حالة منذ بداية جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرته.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة إن حالة الوفاة لرجل في الثانية والخمسين من العمر، من مدينة العريش، وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.