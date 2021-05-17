شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة مطروح يتابع سير العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور احمد البلتاجى بأداء العاملين ومقدمي الخدمة الطبية.

وبحسب بيان، الاثنين، اطمأن «البلتاجى» خلال متابعته لسير العمل بمراكز تطعيم اللقاح بمركز قلب مطروح ومركز خدمات نقل الدم القومية بمطروح على الخدمات المقدمة.

ووجّه بتسهيل اجراءات تطعيم المواطنين وازالة أي معوقات لتفادي أي سلبيات تعطل العمل، كما قام «البلتاجى» باستبيان اراء المواطنين داخل المراكز عن الخدمات اثناء التطعيمات، هذا بالإضافة إلى اصدار توجيهاته لمدير عام الطب الوقائي بالمديرية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الاطقم الطبية المتحركة التي تقوم بتطعيم الحالات المتواجدة بالتجمعات السكنية مترامية الأطراف والتي يصعب عليها الذهاب إلى مراكز التطعيم نظرآ لحالاتهم الصحية .

هذا وأكد الدكتور أحمد البلتاجي بأنه يقوم بالتوجيه إلى الإذاعة الداخلية بمطروح ومراكز الإعلام والتثقيف الصحي بالمديرية بتوعية المواطنين، لأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وايضا النصح والإرشاد بأهمية التطعيم باللقاح والتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.