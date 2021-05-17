شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز جديده لتلقي لقاح كورونا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه إستكمالا للتوسع في منظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بأنحاء مدن وقرى المحافظه، فإنه تم تحصيص خمسة مراكز جديده داخل المحافظة لتطعيم المواطنين بها وتخفيف مشقة السفر والتنقل عنهم .

وأضافت أن تلك الاماكن الجديده التي تم تخصيصها لتلقي لقاح كورونا بالمحافظه هي: المركز الطبي بمدينة ومركز بيلا، المركز الطبي بمدينة كفر الشيخ ومستشفى سيدي سالم المركزي ومستشفي مطوبس المركزي ومستشفي برج البرلس المركزي.

وأضافت وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ كما أنه يتم بالفعل تلقي اللقاح حاليا بأماكن أخرى غير الاماكن الجديده التي تم تخصيصها، وهي مستشفي قلين المركزي , مستشفى سيدي غازي المركزي , مستشفى دسوق العام , المركزي الطبي بالحامول , مركز التطعيم الموجود ببنك الدم الإقليمي بمدينة كفرالشيخ.

وأضافت أن هناك إقبال على تلقي اللقاح وبلغ عدد المتلقين للقاح حتي الآن من لقاح سينوفارم الجرعة الأولي 5077 مواطن والجرعة الثانية 3364 مواطن.

ولقاح استرازينيكا 16677مواطن.

وأنه يتم التسجيل عن طريق موقع الوزارة https://www.egcovac.mohp.gov.eg/?s=09#/registration

وتدوين البيانات وبعدها يتم تلقي رسالة بتحديد الموعد ويتم قياس العلامات الحيوية ومن ثم يتم أخذ اللقاح ويتم الاطمئنان على المواطنين قبل الإنصراف وبعد فترة الإستراحه داخل المركزوتتم عملية تلقي اللقاح وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية، وأشادت سلام بجهود وزارة الصحة لتوفير اللقاح والسعي إلى حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد، كما وجهت الشكر وكل الدعم لجميع الفرق الطبيه داخل مراكز تلقي اللقاح بالمحافظه.

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