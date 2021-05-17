شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تبحث 10 شكاوى في لقاء المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، 10 شكاوى وطلبًا للمواطنين في اللقاء الذي عُقد بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، لدعم التواصل والتفاعل مع المواطنين، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات التنفيذية والقيادات بالوحدة المحلية.

وبحثت «المغربي» عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الإدارات التنفيذية فورًا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددة على كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشكلاتهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

وأكدت رئيس المدينة أن الشكاوي والطلبات تنوعت مابين تعديل حدود وضم قطعتين تراخيص البناء وتنازلات، مؤكدةً على أن الوحدة المحلية تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشكلات المواطنين والتواصل معهم، وأنها تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.