إزالة 94 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بالفيوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 94 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 94 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة للتعامل الفوري مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأوضح «الأنصاري»، أنه تم تنفيذ عدد 54 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على إجمالي مساحة 5594 متراً، ووقف أعمال تبوير وتجريف لعدد 6 حالات على مساحة 5425 متراً من الأراضي الزراعية أيضاً، كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 760 متراً من أراضي أملاك الدولة، و26 حالة بناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص على مساحة 1096 متراً، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وقال الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، أنه تم إزالة 9 حالات تعدٍ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، منها ٦ حالات تعدٍ على أرض زراعية بإجمالي مساحة ٨٩٠ متراً، عبارة عن حالتي تعدٍ بقرية منية الحيط على مساحة ٢٣٥ متراً، و3 حالات بقرية أبوصير على مساحة ٤٨٠ متراً، وحالة واحدة بقرية قلمشاه على مساحة ١٧٥ متراً من الأرض الزراعية، إضافة إلى ٣ حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة ٣١٠ متراً، عبارة عن حالتي تعدٍ بقرية قلمشاه على مساحة ٢٦٠ متراً، وحالة واحدة بقرية قصر الباسل على مساحة ٥٠ متراً.
فيما أشار المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى أنه تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 200 متراً بنطاق الوحدة المحلية بقارون، عبارة عن حالة تعدٍ واحدة بقرية قوتة على مساحة 100 متراً، وحالة بقرية الخلطة على مساحة 85 متراً، وأخرى بعزبة أحمد أفندى على مساحة 15 متراً.
ومن جهته قال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، أنه تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على إجمالي مساحة 1096 متراً، عبارة عن حالة واحدة عبارة عن غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 2٠ متراً بقرية طبهار، و٤ حالات عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض والأعمدة على مساحة ٥٤6 متراً بقريتي سنرو وأبوشنب، و3 حالات تعدٍ عبارة عن أسوار وحجرات بالبلوك الأبيض على مساحة ٥٣٠ متراً بقرى سنرو القبلية وأبوكساه وطحاوي، فضلاً عن وقف ٦ حالات تجريف وتبوير للأرض الزراعية على مساحة ٥٤٢٥ متراً بقرية سنرو، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.
ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى إزالة 16 حالة تعدٍ على مساحة 16 قيراطاً و4 أسهم من الأراضي الزراعية، خلال اجازة العيد، وحالة تعدٍ واحدة داخل الحيز العمراني على مساحة 150 متراً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.
وكشف ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم إزالة 30 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المركز، منها 18 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمدينة طامية وقرى الروضة ودار السلام والجمهورية والمظاطلى والعزيزية وكفر محفوظ، بإجمالي مساحة 1875 متراً، وحالة تعدٍ بالبناء على مساحة 100 متراً من أراضي أملاك الدولة بقرية المظاطلي، فضلاً عن فك 11 حالة تعدٍ عبارة عن شدات خشبية وحديد تسليح داخل الحيز العمراني بمدينة طامية وقرى دار السلام وفانوس وكفر محفوظ.
وأشار أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم إزالة 21 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المركز، منها 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى العدوة وسيلا ودسيا، و4 حالات خارج الحيز العمراني بقرية العدوة، إضافة إلى إزالة 7 حالات تعدٍ لمخالفات بناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص بقرى العدوة ودمو وهوارة المقطع.