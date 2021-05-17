شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 60 مخالفة تموينية مختلفة خلال عيد الفطر في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ان مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت عددا من الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بمدن ومراكز المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تموينية مختلفة .

وأوضح محافظ قنا أنه جرى تحرير محضر بعدد 10 جوال مكرونة مجهولة المصدر ومحضر بعدد 40 جوال دقيق فاخر مجهول المصدر ومحضر بعدد 125 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و14 محضر مخالفة عدم الاعلان عن قائمة التشغيل و11 محضر مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات و8 محاضر مخالفة عدم نظافة أدوات العجن و2 محضر مخالفة عدم اعطاء إيصال الصرف للمواطن و12 محضر مخالفة توقف عن الانتاج ومحضر عدم الالتزام بالتعليمات .

وأكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.