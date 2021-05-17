شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: 3 ملايين مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا.. وطعمنا نصفهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 3 ملايين مواطن سجّلوا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحًا أن الإقبال على التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا شهد زيادة كبيرة في الأيام الأخيرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 2 مليون شخص وصلت لهم رسائل بموعد تلقي لقاح كورونا منهم قرابة 1.5 مليون حصلوا على التطعيم بالفعل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تم زيادة المراكز التي تقدم تطعيم كورونا وصلت لـ 400 مركز أكبرها في أرض المعارض.

أنه من المستهدف أن يتم تطعيم 10 آلاف شخص بالمركز الرئيسي بأرض المعارض يوميًا و400 في كل مركز منتشر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المراكز جيدة التهوية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن مصر تعاقدت على 1.4 ألف لتر من لقاح سينوفاك الصيني لتصنيعها.

وأشار إلى أن هناك قوافل من وزارة الصحة تتمركز عند مراكز توزيع المعاشات لتطعيم المواطنين ولكن بشرط ان يكون قد سبق لهم تسجيل اسمهم على موقع الوزارة للحصول على اللقاح.