شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون لإصدار «الصكوك السيادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الصكوك السيادية.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس إشادة بالمشروع من عدد كبير من النواب، ووصفوه بالخطوة المهمة لدعم الاستثمار والحكومة فى خطط الإصلاح والتنمية، وسيسهم فى الحد من عجز الموازنة، فى الوقت الذى تحفّظ فيه بعض النواب على المشروع، منهم النائبان باسم الخواص وسيد عبدالعال.

وشدد النائب بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، على ضرورة وضع الهدف من القانون نصب الأعين، إذ إنه من التشريعات الداعمة للاستثمار التى من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية، الأمر الذي يوجب عدم إلغاء التصالح والتحكم باعتبارها ضمانات أساسية لجذب الاستثمار.

وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل المجلس، إن مشروع القانون آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة بما يخدم آفاق التنمية، ويوفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليًا تساهم بشكل كبير فى جلب المستثمرين المصريين والأجانب.

فى المقابل، أعلن سيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس، رفض مشروع القانون، وقال: «أرفضه لأنه يفتح المجال لما يسمى توظيف الأموال خارج البنوك». ويستهدف مشروع القانون توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.