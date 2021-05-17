شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وارتفاع في درجات الحرارة .. حالة الطقس غدًا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على القاهرة الكبري والإسكندرية وأغلب أنحاء الجمهورية، وتوقعت خلال تقرير حالة الطقس غدًا أن يكون هناك نشاط للرياح علي معظم أنحاء مصر خلال طقس الغد.

ويسود شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون الطقس غدًا حار على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس خلال ساعات الليل لطيف على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري بينما يكون معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتكون أهم الظواهر الجوية المتوقعة خلال طقس Weather الثلاثاء وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

تكون الرياح شمالية شرقية على القاهرة الكبري وسرعتها 16 عقدة بينما تكون شمالية غربية على شمال الصعيد والسواحل الشمالية وسرعتها 16 عقدة، وتكون شمالية غربية أيضًا على جنوب الصعيد وسرعتها 11 عقدة.

رياح وارتفاع فى درجات الحرارة.. حالة الطقس غدًا فى مصر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية خلال تقرير الطقس فى مصر أن يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج بين مترين ونصف و3 أمتار والرياح شمالية غربية.

ترتفع درجات الحرارة غدًا، وترتفع درجة الحرارة فى القاهرة العظمي غدًا إلي 33 درجة بدلاً من 32 درجة خلال طقس اليوم، كما ترتفع درجة الحرارة فى الإسكندرية من 26 درجة للعظمي خلال طقس اليوم إلي 27 درجة خلال طقس الغد، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المدن المصرية كما يلي:

رياح وارتفاع فى درجات الحرارة.. حالة الطقس غدًا فى مصر