شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات نهائية لبروفة امتحانات «الثانوية الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل، اليوم، فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالجيزة وعدد من المحافظات، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانويين الامتحانات خلال الفترة من اليوم حتى 22 مايو الجارى، لمن تخلفوا عن امتحان شهر إبريل، وطلاب النقل الابتدائى والإعدادى، اليوم وغدًا، والذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات مارس وإبريل.

كما يؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة، وكذلك من لم يحصلوا على ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، ويعقد الامتحان التكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وإبريل أو إبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية.

يضم الامتحان 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة، على أن يكون زمن الامتحان ساعة واحدة، ولا يتجاوز عدد المواد ثلاث مواد فى اليوم الواحد، وفى حال عدم اجتياز الامتحان التكميلى يُعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال أغسطس.

وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والإعلان عنها داخل المدارس، وشددت على اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

فى سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم عن أسماء الطلاب المقبولين (بشكل مبدئى) بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2021/2022، والذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة فى 25 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمى للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية التى ينبغى اجتيازها للانضمام للمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المقابلات فى المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التى كانت تعمل خلال السنوات الماضية.

وأكدت وحدة المدارس اليابانية أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.

فى سياق متصل، تواصل المديريات التعليمية والمدارس الثانوية الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة، المقرر عقده 23 مايو الجارى، بهدف اختبار جودة الشبكات وأجهزة التابلت كبروفة ثانية قبل إجراء امتحانات الثانوية العامة فى يوليو المقبل.