شكرا لقرائتكم خبر عن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻮرا غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻮرا.

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