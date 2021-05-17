شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم الدعم لأشقائنا فى فلسطين بمراكز الإغاثة فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تُنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى الشقيق، والتأكد من جودة وسرعة أداء الخدمات الطبية والانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطينى فى غزة ومن يصل منهم إلى أراضى شمال سيناء، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء وقطاع الإغاثة بها، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، والجمعيات الأهلية الشريكة.

وقالت نيفين القباج أن مركز الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعى فتح أبوابه وإتاح غرف مُجَّهزة لإقامة فرق الأطباء والمسعفين والمشرفين، كما ساهم بمستلزمات الإقامة فى منفذ رفح البرى ومستشفى رفح بما يشمل المفروشات والبطاطين والأسِرة وغيرها من المعقمات والمطهرات، بالإضافة إلى الوجبات الغذائية.

واوضحت وزيرة التضامن أن الهلال الأحمر المصرى على تواصل لحظى ومستمر مع نظيره الفلسطينى لتقديم التجهيزات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية، إلى جانب إرسال طواقم طبية مساعدة وأخصائيين نفسيين لتقديم الدعم النفسى اللازم والناتج عن الصدمات التى يشهدها الشعب الفلسطينى وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

وقام الهلال الأحمر بتسيير عدد كبير من المعونات للهلال الأحمر الفلسطينى من خلال فرع شمال سيناء وحتى معبر رفح تشمل أجهزة صدمات القلب، وأجهزة قياس سكر وضغط، وأجهزة تنفس نيبوليزر، وأجهزة قياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وبدل متعددة الاستخدام، وجوانتيات طبية، وأكياس قطنية، وشاش وأسطوانات أكسجين، ومحاليل ملح وجلوكوز، وأكياس نفايات، وكراسى نقالة للإسعاف، وشنط نظافة شخصية، هذا إلى جانب عدد كبير من الكمامات والبدل الطبية والسرنجات وزجاجات الكحول، إلى جانب إمداد فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء بالأدوات والمستلزمات الطبية لاستخدامها وقت الحاجة وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين العابرين من الأراضى الفلسطينية.

كما أثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية الشريكة لمحافظة سيناء وبصفة خاصة فى ظل الأزمة التى تشهدها البلاد، وذلك لتوفير الدعم اللازم للأسر الفلسطينية الوافدة وإرسال المعونات اللازمة لمدينة غزة، حيث تساهم جمعيات بنك طعام وبنك الكساء المصرى، ومصر الخير، والأورمان، ورسالة، والجمعية الشرعية، ونور على نور، وحدوته، والفيروز بتوفير وجبات غذائية يومية لأطقم الاسعاف والمشرفين وللأسر المتضررة، بالإضافة إلى توفير مستلزمات طبية من كمامات واقية وقفازات وبدل عزل وكحول، وملابس متنوعة (رجالى – حريمى – أطفالي)، وبطاطين ومفروشات وملايات.

وتتقدم وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى بوافر الدعم للشعب الفلسطينى العظيم وتشد على أيادى أبطاله ونسائه دعما ومؤازرة.

كما تتقدم القباج بكل الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء على كافة التسهيلات التى يقدمها لمركز الإغاثة وجمعية الهلال الأحمر المصرى، كما تثَّمن جهود الجمعيات الأهلية ووجودها الدائم فى كل الأوقات لتقوم بدورها التنموى والإنسانى من أجل سلامة وأمن الوطن الحبيب والدول العربية كافة.