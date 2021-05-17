شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن شمال سيناء توفر خدمات عاجلة للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء تقديم خدمات عاجلة للجرحى الفلسطينيين القادمين لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.

وقالت سعدية محمود مدير تضامن شمال سيناء لـ"الخليج 365"، إنه يتم يوميا توفير أكثر من 400 وجبة تقدم لكافة أطقم المستشفيات والإسعاف.

أضافت أنه يتم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الكبرى بالقاهرة وداخل المحافظة، توفير كافة الاحتياجات الضرورية من أدوات طبية ومعيشية ومستلزمات الحياة اليومية، مضيفة أن فرق تطوع من مئات الشباب التابعين للجمعيات الأهلية يقومون بعملهم التطوعي على مدار اليوم، وأن الخدمات تتم بمتابعة وتحت إشراف وزيرة التضامن وتتواصل يوميا.