شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل توريد القمح.. و«التموين» تُحذر التجار من خلط المحصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديريات التموين في المحافظات استقبال محصول القمح، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وشكلت المديريات غرف عمليات للمتابعة وتسهيل إجراءات التسليم والفرز، فيما حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار من أي محاولات لخلط المحصول خلال التوريد، سواء بأقماح قديمة من إنتاج العام الماضى، أو بأقماح مستوردة، وشددت على المصادرة وتحرير محضر والشطب من ملف الموردين.

وبلغ سعر الإردب 725 جنيهًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و715 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، وتستمر عملية التوريد في 450 موقعًا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، زيادة السعة التخزينية للصوامع إلى 3.4 مليون طن، ووجه الوزير بصرف مستحقات الموردين، وشدّد على أنه لن يتم تسلم أي أقماح بالشون الترابية، وسيتم سداد مستحقات «الموردين المزارعين» بعد 72 ساعة من التوريد.

وفى المنيا، أكد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح، موضحًا توريد 154 ألفًا و565 طنًا و619 كيلو، وأن أعمال توريد محصول القمح تستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وقال إنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة لإزالة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع تسلّم القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء عملية التوريد.

وفى المنوفية، أكد المحافظ، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، استئناف أعمال توريد محصول القمح من المزارعين بمختلف الصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية موسم الحصاد، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، فيما بلغ إجمالى ما تم توريده منذ بدء عمليات التوريد نحو 97 ألفًا و121 طنًا.

في سياق متصل، قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، إن تسلّم الأقماح يتم من خلال 20 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع المطاحن.

وفى الإسكندرية، قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إنه تم حصاد 31 ألفًا و370 فدانًا من محصول القمح في المحافظة منذ بدء موسم الحصاد رسميًا حتى الآن.

وأضاف أن المساحة الإجمالية المزروعة من القمح في الإسكندرية هذا العام بلغت 74 ألفًا و702 فدان، مشيرًا إلى أنه تم توريد 86 ألفًا و776 طنًا للصوامع والبناكر والهناجر المعدة لاستقبال القمح من المزارعين، وأشار إلى أن مديرية التموين جهزت صومعة برج العرب التي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن، وصومعة مجمع السلام التي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن، وصومعة الكينج مريوط التي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن، وصومعة الناصرية التي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن، لاستقبال الأقماح المحلية، ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المزروعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة.