شكرا لقرائتكم خبر عن الجرحى الفلسطينيون يوجهون الشكر للشقيقة الكبرى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الجرحى الفلسطينيون الشكر للشقيقة الكبري مصر والقيادة المصرية على فتح معبر رفح البري استثنائيًا واستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكدت المصادر الطبية على أن مستشفي العريش العام بشمال سيناء استقبل الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

أضافت المصادر الطبية أن الدفعة الأولى ضمت ٣ مصابين وهم كلا من محمد محمد عبدالسلام، احمد ابراهيم عليوة، ويزن حازم محمد، حيث أصيبوا بشظايا وجروح متفرقة بالجسد.

أشارت المصادر، إلى أن المصابين وصلوا المستشفي عن طريق سيارات الاسعاف المصرية من معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد انتهاء الإجراءات الادارية بمعبر رفح.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، بتوجيهات من القيادة السياسية.