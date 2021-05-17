شكرا لقرائتكم خبر عن «2 كفاية» ينفذ 6 ملايين و136 ألف زيارة توعية في 10 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مشروع «2 كفاية»، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، جهوده للحد من الزيادة السكانية في المحافظات العشر المستهدفة، والتي جرى اختيارها في أول المشروع لأنها الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، ونفّذ العديد من حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه بالرغم من التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قام مشروع «٢ كفاية» بتنفيذ ٢٨٣ ألفًا و٣١٢ زيارة منزلية خلال إبريل، بهدف توعية السيدات المستهدفات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتخـــــاذها لوقاية وحماية الرائدات والمثقفات والأسر المستهدفة.

ووصل إجمالى الزيـــــارات المنزلية للتوعية منذ بداية المشروع إلى ٦ ملايين و١٣٦ ألفًا و٩١١ زيارة، حيث يستهدف المشروع ٩٥٨ ألفًا و٧٥٠ سيدة.