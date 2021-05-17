شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة» تستأنف أعمالها في قرى محافظة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون سواءً في قطاع المياه والصرف الصحي من إنشاء محطات للمياه والصرف الصحي أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل، وإنشاء محطات معالجة ومد خطوط المياه والصرف للمناطق المحرومة.

كما يجري -بحسب بيان الاثنين- استئناف الأعمال بقطاع الأبنية التعليمية سواءً بإنشاء مدارس جديدة أو إنشاء أجنحة داخل المدارس أو برفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل، كما يجري العمل في إنشاء المجمعات الحكومية في عدد من الوحدات المحلية، كما جاري العمل بقطاع الغاز الطبيعي، وأشار سرور إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة سوف تنفذ بجميع قري مركز أشمون دون استثناء.

من جانبه أكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه بقري أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة والتدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال المبادرة، وتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.