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«حياة كريمة» تستأنف أعمالها في قرى محافظة المنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون سواءً في قطاع المياه والصرف الصحي من إنشاء محطات للمياه والصرف الصحي أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل، وإنشاء محطات معالجة ومد خطوط المياه والصرف للمناطق المحرومة.

كما يجري -بحسب بيان الاثنين- استئناف الأعمال بقطاع الأبنية التعليمية سواءً بإنشاء مدارس جديدة أو إنشاء أجنحة داخل المدارس أو برفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل، كما يجري العمل في إنشاء المجمعات الحكومية في عدد من الوحدات المحلية، كما جاري العمل بقطاع الغاز الطبيعي، وأشار سرور إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة سوف تنفذ بجميع قري مركز أشمون دون استثناء.

من جانبه أكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه بقري أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة والتدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال المبادرة، وتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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