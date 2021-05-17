شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء زفة عروسين.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، في حادث طريق مروع أثناء «زفة عروسين» على طريق دمنهور الدائري في محافظة البحيرة نتيجة اصطدام سيارة ملاكي وأخري نقل على الطريق في إتجاه مدينة المحمودية.

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، باصطدام سيارة ملاكي وأخري نقل على الطريق الدائرى بمدينة دمنهور أثناء موكب زفاف عروسين.

انتقل ضباط مباحث مركز دمنهور إلى مكان واقعة لمعاينة الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل ثقيل وأخري ميكروباص.

وتبين وفاة شخصين وإصابة ٣ آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الاسعافات الأولية اللازمة، وايداع الجثتين في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.