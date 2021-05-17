شكرا لقرائتكم خبر عن «رسم البهجة على وجوه الجميع».. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحتفي بميلاد عادل إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين على دور النجم عادل إمام في مساندة قضايا اللاجئين، وأثنت على مشواره الفني ودوره في رسم البهجة على وجوه الجميع.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، من خلال تغريدة لها عبر موقع «تويتر» بمناسبة عيد ميلاد النجم المصري الـ81، أن عادل إمام، ما زال يدعم القضايا الإنسانية، إضافة إلى استمراره في مساندة قضايا اللاجئين عبر دول العالم المختلفة.

وشارك حساب المفوضية، على «تويتر»، صورة للزعيم عادل إمام تضمنت قيامه بجولة في أفريقيا، لتوجيه التهنئة له فكتبت: «لقد عودنا دائما أن يرسم البهجة على وجوه الجميع، وأن يدعم القضايا الإنسانية بكل جهد وحب.. كان وما زال يساند قضايا اللاجئين في كل أنحاء العالم بدون كلل أو ملل».

وأضافت: «نحتفل معكم اليوم بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، سفير النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، ونتمنى له عاما سعيدا».

هذا وقد اختير عادل إمام، عام 2000، سفيرا للنوايا الحسنة من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.