شكرا لقرائتكم خبر عن شباب القليوبية يطالب بتغير مياة حمامات السباحة لمنع انتشار كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية سير العمل بحمامات السباحة بمركز شباب المنشية ونادي بنها الرياضي ومركز شباب شبلنجة ومركز شباب مدينة بنها للوقوف على مدى صلاحية مياهها للاستخدام وتطبيق الإجراءات الاحترازيه والوقائيه بها .

أكد «الصبروط» على ضرورة الالتزام بتغيير مياه الحمامات في الأوقات المحدده لذلك واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا من كورونا، مؤكدا على ضرورة وجود المنقذين بالحمامات والتأكيد على التباعد وتقليل الأعداد بها .

يأتي ذلك بعد قرار وقف العمل بحمام سباحة مركز شباب قليوب بعد ما تبين من مخالفات به.

رافق «الصبروط» في الجولة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة.

وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية يتفقد حمامات السباحة

وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية يتفقد حمامات السباحة