شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحي بمطروح يطبق الإجراءات الاحترازية على أول فوج لرحلات الشارتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار مرسى مطروح الدولى في حضور الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أولى رحلات طائرات الشارتر السياحية لمحافظة مطروح، والقادمة من رومانيا على متنها 29 سائحًا من مديري وممثلي وأصحاب كبرى الشركات السياحية، وسط حفاوة وترحيب مع تطبيق جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية، والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بمطروح.

كما وجّه الدكتور البلتاجي لمدير عام الطب الوقائي بمتابعة الفوج السياحي مع إدارة الفندق والعيادة الطبية به والتأكد من جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بفندق الإقامة، مع التأكيد على إدارة الفندق بالتواصل الدائم في حالة ظهور أي مشاكل صحية على الفوج ،ويعتبر هذا الفوج تمهيدا لبداية موسم الصيف بمحافظة مطروح، والتي تنتظر عودة السياحة الخارجية من خلال رحلات الشارتر من دول الاتحاد الأوروبي.