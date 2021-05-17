شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين لـ مدبولي: مخزون السلع كاف.. وتوريد 2.5 مليون طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الاثنين، مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين آخر بيانات موسم توريد القمح، مشيراً إلى أنه يسير بصورة جيدة للغاية منذ انطلاقه منتصف شهر أبريل الماضي، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن، ولم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثاني أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من ٤٥٠ موقع استلام على مستوى الجمهورية.

كما تطرق مصيلحي إلى موقف توافر السلع الأساسية، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي كاف من جميع السلع الغذائية، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار، وتفادي أي نقص في تلك السلع، حتى خلال فترة ذروة أزمة كورونا حول العالم.

وأشار وزير التموين إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير كميات كافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار مخفّضة.