شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة مطروح» يستقبل منسق بروتوكول التعاون مع جامعه الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محمد أحمد عبدالعزيز مدرس باطنة وجهاز هضمي ومناظير بجامعة الإسكندرية- المنسق العام لبروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بمطروح وجامعة الإسكندرية، وذلك بناءا على توجيهات د هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يأتي ذلك التعاون في إطار جهود مديرية الصحة بمطروح في استقدام أطباء الجامعات المصرية من ذوي التخصصات النادرة لسد العجز في القوي البشرية بمستشفيات المحافظة لتقديم خدمات طبية متنوعة.

وقام «البلتاجى» ببحث احتياجات المديرية من التخصصات النادرة ووضع آليات لتقديم خدمة طبية متميزة وتوفير كافة التخصصات النادرة للمواطن المطروحي والتيسير عليهم عناء ومشقة السفر، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات وتوفير مناخ ملائم للفرق الطبية لتؤدي عملها على أكمل وجه.