شكرا لقرائتكم خبر عن فرق متحركة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والسكان بالغربية، عن انتشار عدد من فرق المتحركة لتطعيم لقاح فيروس كورونا والوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وسرعة إعطاء لقاح الكورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة ورفع المناعة المجتمعية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

وقالت الدكتورة نشوى مازن، أنه قد تم تطعيم العاملين بمستشفي المنشاوي العام، ودار السعادة لرعاية المسنين، وكذا العاملين بالإدارة التعليمية بسمنود وذلك من خلال التنسيق بين إدراة الأمراض المعدية بالوقائي والمعلومات مع الإدارات الصحية بالمحافظة لتحقيق أكبر مستهدف من متلقي اللقاح .

وأكدت الدكتوره أماني الحبشي مدير إدارة الامراض المعدية، على إستمرار عمل الفرق المتحركه للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد التي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة وإرسال رسالة تأكيد خاصة ببيانات الشخص، على النظام الالكترونى والموقع للحصول على اللقاح وبعدها يتم اعطاء اللقاح للمواطن بعد الفحص الطبى لهم من الأطباء.

وكثفت مديرية الصحة بالغربية جهودها في انتشار الفرق المتحركة بهدف محاصرة الوباء المنتشر بموجاته المتتالية، فقد قام الدكتور أحمد الدالي نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية برسم خطة تحرك وجدول زمنى بعد موافقة وكيل الوزارة والتنسيق مع الجهات التنفيذية بزيادة الاماكن المخصصة لإعطاء اللقاح بداية من باكر بدأ بديوان عام المحافظة وذلك لتطعيم أكبر قدر من المواطنين بلقاحات كورونا لتحقيق المناعة المجتمعية .