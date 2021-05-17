شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية 3 ساعات الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الإثنين، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.