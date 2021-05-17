شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 توك توك مخالفًا في حملات مرورية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء رضا فوزي، مدير إدارة المرور، باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

كما شدّد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

من جانبه أشار عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالإشتراك مع إدارة المرور تم تشكيل 5 لجان عمل بعدة مناطق بمدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 16 توك توك مخالف وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.