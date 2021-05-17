شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: إعدام طن ونصف أغذية فاسدة وغلق 20 منشأة مخالفة في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمراكز الحسينية وأولاد صقر والقنايات، حملات مكثفة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال العطلات الرسمية والمناسبات المختلفة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 20 منشأة غذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٦٦٠ كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 57 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، فضلا عن تحرير 53 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.