شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي علام لـ«مفتي القدس»: قضية فلسطين لا تسقط بالتقادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بمفتى القدس، محمد حسين، للتعبير عن التضامن الكامل للقدس والمقدسيين ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد مفتى الجمهورية أن القضية الفلسطينية هى قضية كل عربى ومسلم فى ربوع الأرض يحملون أمانتها أينما كانوا، متابعًا: «هى قضية لا تسقط بالتقادم، ولكنها تحيا فى نفوسنا، ويزداد تمسكنا بالحق الفلسطينى والعربى، لما للقدس من مكانة دينية وحضارية على مر التاريخ».

وأضاف أن دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها واجبٌ على كل عربى ومسلم، وهو ما تقوم به مصر على مر التاريخ؛ لما لها من دور ريادى فى المنطقة، وانطلاقًا من المحبة المتبادلة بين الشعبين المصرى والفلسطينى، وإيمانًا بعدالة القضية. وأشار إلى أن التحركات الرسمية المصرية الأخيرة تؤكد على مدى اهتمام مصر بالعمل على توحيد الصف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، وإنهاء معاناته فى الداخل والخارج جراء الظروف الشديدة والقرارات التعسفية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى يوميًّا بسبب الاحتلال.

وأضاف المفتى أن مصر بذلت -ومازالت تبذل- الكثير من التضحيات والمجهودات لسنوات طوال، كما تقوم بالضغط السياسى والدولى على الكيان الإسرائيلى المحتل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك فتح معبر رفح من أجل استقبال ضحايا القصف الإسرائيلى على أهالى غزة الأبرياء واستقبالهم فى المستشفيات المصرية. وقال مفتى الجمهورية: «تولى دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم اهتمامًا بالغًا بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك عملًا بشكل متواصل وفعال من خلال قنواتها الشرعية على جعل القضية الفلسطينية حية فى قلوب جميع المسلمين».

وشدد على ضرورة وحدة الصف الفلسطينى والمصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين من أجل مواجهة العدو الإسرائيلى المحتل، وأن يكون الجميع تحت عباءة القيادة السياسية الفلسطينية، لتوحيد الرؤى والخطوات وتقدير العواقب للحد من الخسائر والضحايا الأبرياء. وعبر مفتى القدس عن شكره وامتنانه البالغ لمصر قيادة وشعبًا؛ لما تبذله من مجهودات ملموسة على كل المستويات من أجل القدس الشريف والقضية الفلسطينية.